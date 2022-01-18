Директор государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Гороховецкий историко-архитектурный музей» привлечен к административной ответственности

Руководитель  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении,  возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика —  директора государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Гороховецкий историко-архитектурный музей» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 1.1  статьи 7.30  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил, что в связи с отсутствием вреда интересам и здоровью, как отдельным физическим лицам, так и государству в целом; отсутствие общественной опасности, совершения административного правонарушения впервые, признать административное правонарушение малозначительным применив положения статьи 2.9 КоАП РФ ».

«Владимирское УФАС России»