Детям Владимирской области открыли прием заявок в лагеря и санатории

С 10 января во Владимирской области началась подача заявлений от работающих родителей на отдых и оздоровление детей школьного возраста. В первый же день в многофункциональные центры (МФЦ), принимающие заявления, обратились сотни человек.

Очередь в лагерь

Ежегодно администрация города Владимира выделяет 2100 путевок в загородные муниципальные лагеря «Дружба» и «Икар» (по 350 детей в каждую смену). А всего в школы областного центра ходит 39 тысяч детей. То есть отдыхающим может стать далеко не каждый.

Но первая партия отсеивается, когда речь заходит о цене путевке. Полная стоимость в 2021 году была на уровне 20 тысяч рублей. Официально трудоустроенные платили 20 % от цены — около 4 тысяч рублей. Но и эта сумма многим казалась обременительной, особенно если в семье не один, а несколько детей.

Вторая партия отсеивается на этапе подаче. Как это ни странно звучит, но кому-то просто лень ходить в нужные инстанции, стоять в очереди и заполнять документы. Скажем, в те же санатории заявки подаются в электронной форме. Тем не менее, в итоге желающих все равно остается больше, чем могут принять лагеря.

Для оформления заявки нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления услуг. Во Владимире он находится на Октябрьском проспекте, 47 (4 этаж). Родителей принимают в будние дни с девяти до шестнадцати часов.

Телефоны для справок по заявкам за путевками в лагеря: 53-58-26, 53-65-48.

Подать заявку может либо родитель, либо законный представить. При себе нужно иметь паспорт и свидетельства о рождении детей. Каждый родитель заполняет бланки и получает номер путевки.

— Мне дали два талончика: № 91 и 92. А я их получила всего через два часа после начала приема заявок. Очередь большая, — рассказала «Призыву» мама двоих детей Ирина Алексеева. — Мы каждый год ездим в «Дружбу». Попадаем благодаря тому, что иду подавать заявления в числе первых.

В санаторий по почте

Отдел организации оздоровления и отдыха детей при детском образовательном центре Владимира опубликовал новость о старте оздоровительной компании. На сайте есть полный список необходимых для подачи за путевкой документов, порядок получения и очередь.

Полноценный отдых с развлечениями и оздоровительными процедурами в санатории Владимирской и Ивановской областей предоставляют совершенно бесплатно. Есть путевки и в санатории Краснодарского края. Но родители в этом случае должны оплатить железнодорожные билеты.

— В целях упрощения процедуры приема заявок на санаторное оздоровление детей предварительная запись осуществляется по телефону 77-97-06 (доб.2) или через электронную почту отдела (ooiod_doospc@edu.vladimir-city.ru), — говорится на сайте детского оздоровительно-образовательного центра.

При подаче заявки необходимо указать:

сведения о ребенке (ФИО, дата рождения),

сведения о заявителе (ФИО, место работы, должность, рабочий телефон, моб. телефон),

предполагаемый регион отдыха (Владимирская область, Ивановская область, Краснодарский край),

период отдыха (месяц).

А буквально сейчас идет зимний отдых детей. В новогодние праздники 500 детей из Владимирской области отдохнули в санаториях Ивановской области: «Березовая роща», «Плес», «Зеленый городок», «Строитель». Смены еще в самом разгаре.

Дети очень довольны разнообразными программами досуга и оздоровления. Воспитатели устраивают много подвижных игр на воздухе и в зале, проводят процедуры в соляных пещерах, бассейнах, аромакомнатах.