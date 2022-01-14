Десять автобусных маршрутов во Владимире разыграли в январе

Автобусные маршруты Владимира продолжают уходить с молотка без какой-либо конкурентной борьбы. Удивительным образом на каждый выставленный лот заявляется лишь по одному участнику. Это именно те компании, которые обслуживали данные маршруты до последнего времени, то есть ещё до подписания новых контрактов.

Дело решенное

После зимних праздников на портале госзакупок опубликовали протоколы по лотам, включавшим десять автобусных маршрутов. Семь из них в итоге будут обслуживать три компании, автобусы которых и сейчас бегают по данным направлениям.

«Владимирпассажиртрансу» достались линии № 2 и 14.

Маршруты № 6С, 12С, 32 отошли пригородному перевозчику «Ремонтно-техническая станция» (РТС).

На направления № 7С, 56 вновь встанет компания «ОКТО».

С тремя перевозчиками — «ОКТО», «РТС» и «Владимирпассажиртранс» управление транспорта города Владимира уже готово заключить долгосрочные контракты.

Перевозчики получат право обслуживать направления в течение пяти лет.

Хотя торги признаны несостоявшимися, контракты заключат с единственным участником. Это исключает всякую конкурентную борьбу. Но администрацию города такой расклад, надо полагать, устраивает. Ведь эта схема была применена и в конце прошлого года. Тогда точно так же торги прошли на маршрутах № 4С, 9С, 55С (достались «Владимирпассажиртрансу») и № 11С, 25 (получил «ОКТО»).

На портале госзакупок опубликованы только протоколы с указанием выходных данных участников. О содержании их заявок – ни слова. То есть нам, пассажирам, осталось неясным, сколько у перевозчиков в автопарке исправной техники, какие есть планы на обновление подвижного состава, а главное — какие интервалы на маршрутах готовы соблюдать перевозчики.

Странная история

Интересная ситуация получается с тремя маршрутами, разыгранными после нового года: № 20, 22, 22С. Их выставили отдельным лотом, и не нашлось никого, кто захотел бы их обслуживать.

Сейчас по этим маршрутам курсируют автобусы предприятия «Ситилайн». Он последним пришел на рынок общественных перевозок города Владимира. А именно: подхватил маршруты, с которых сошел «АДМ», а потом нижегородские перевозчики.

Почему «Ситилайн» не заявился на эти три маршрута – вопрос. В любом случае, три названных маршрута за ним пока остаются: договоры продлят, пока не определится «постоянный перевозчик».

Точно так же произошло и с маршрутом № 27, который разыгрывался ещё до нового года, и в торгах по которому никто не захотел участвовать. Его продолжает обслуживать «Владимирпассажиртранс».

Непонятна пока картина и маршрутам № 10С и 24С. Сейчас на портале госзакупок размещены лоты на тридцать три владимирских автобусных маршрута, но этих среди них нет. Их, кстати, тоже обслуживает самый крупный городской перевозчик – «Владимирпассажиртранс».

Запрос о том, как будут распределены неохваченные торгами линии, «Призыв» направил в адрес администрации города.