Депутаты горсовета проведут ревизию школьных туалетов

К февралю 2022-го все депутаты владимирского городского Совета соберут данные о состоянии туалетов в учебных заведениях областного центра. Для полноты картины народные избранники принимают жалобы детей и их родителей. Цель исследования — выявить объекты, находящиеся в самом удручающем состоянии и направить средства муниципального бюджета на их ремонт.

Уголок комфорта

Кроме собственных наблюдений и обращений избирателей в лице школьников и их пап и мам депутаты хотят получить развернутый доклад от городского управления образования.

Всего во Владимире работают 50 школ, лицеев и гимназий.

— Необходимо системно заняться ремонтом и модернизацией школьных туалетов. У школьников должны быть комфортные условия, — пояснил депутат Андрей Степанов. — К состоянию туалетов есть много совершенно справедливых претензий. Физически устаревшее оборудование, отсутствие дверок в кабинках, а кое-где и перегородок между унитазами. Предлагаю проверить есть ли туалетная бумага, мыло с дозаторами, горячая вода в кранах и электросушилки для рук. От всего этого зависит защищенность детей от вирусов.

Ежегодно управление образования в резерве предусматривает около 10 миллионов рублей на аварийные работы. Где-то крыша потечет, где-то нужно срочно сменить плиту или купить новое кухонное оборудование – применение деньгам всегда найдется.

В прошлом году у некоторых садиков и школ отремонтировали асфальтовые дорожки. На протяжении трех последних лет планомерно во всех школах и садах меняли стеклопакеты в классах, залах и группах. Теперь внимание переключили на туалетные комнаты.

— Еще нужно провести ревизию входных групп учебных заведений. Подремонтировать крыльцо, ступени. Это дополнительное обследование. Потом можно сопоставить состояние и виды работ и установить очередность, — считает депутат Александр Захаров.

С поддержкой центра

В Законодательном Собрании области полагают, что на ремонты школ можно получить федеральные средства. Есть не только программы строительства образовательных объектов, в которых участвует наш регион, но и программы капремонтов существующих учреждений.

В этом направлении наша область пока не работала. Заявки в центр по ним еще не направлялись. А зря.

Отдельных средств на ремонты школ пока не предусмотрены, но их можно будет выделить по итогам исполнения бюджета в первом квартале и полугодия. Обычно появляется доход, не учтенный при разработке проекта, который можно направить на социально важные мероприятия.