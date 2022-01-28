Департамент образования высказался о массовом переводе школьников на дистант

Массовый перевод образовательных учреждений Владимирской области на дистанционный формат обучения не планируется. Об этом на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, сообщила и.о директора департамента образования Владимирской области Светлана Болтунова.

На удаленку – точечно

Пока на дистант отправляют точечно. По рекомендации Роспотребнадзора решение о переводе класса или группы на дистанционное обучение принимается при регистрации в коллективе даже одного случая заболевания COVID-19.

Сейчас из 365 школ области, в которых учатся почти 150 тысяч школьников, целиком на дистанционную форму обучения перешли 12 учебных заведений, в том числе четыре во Владимире.

В 122 школах обучаются дома отдельные классы.

Из 473 детских садов (67 тысяч воспитанников) закрыты на карантин 5 учреждений, отдельные группы временно не работают в 35 детских садах. Из 35 колледжей и лицеев (30 тысяч студентов) ни один полностью не перешел на дистант, в 15 учреждениях этот формат сейчас предусмотрен в отдельных группах.

Из 99 учреждений дополнительного образования только одно — в Гусь-Хрустальном — работает дистанционно, остальные функционируют в штатном режиме.

По оценке департамента образования, точечный перевод классов и групп с заболевшими детьми на удаленку — эффективная мера, которую поддерживает и родительское сообщество.

На каникулы досрочно?

В случае ухудшения эпидобстановки в области, по словам Светланы Болтуновой, не исключен перенос весенних каникул на более ранний срок. Это решение будут принимать муниципалитеты, учитывая текущую ситуацию.

А пока департамент образования рекомендует жестко контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

— Кроме того, настоятельно рекомендуем родителям ни в коем случае не приводить на учёбу детей с симптомами заболевания, напоминать ребёнку о необходимости регулярно мыть руки и использовать антисептические средства. Организации просим разделять потоки учащихся, по возможности закреплять за классом отдельное помещение, не проводить массовых собраний (исключение составляют мероприятия на свежем воздухе). Надеемся, что строгое соблюдение санитарных норм, продолжающаяся вакцинация работников образования и студентов позволит нам продолжить работу в традиционном формате, – отметила Светлана Болтунова.