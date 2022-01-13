Деды Морозы остановят движение в центре Владимира

На время проведения забега Дедов Морозов и Снегурочек (0+), который состоится 15 января, в центре Владимира перекроют движение всех видов транспорта, сообщает мэрия. С полудня до 14 часов проехать нельзя будет по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе.

Как проехать

Автомобилистам предлагают объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

На время забега изменятся маршруты общественного транспорта, следующего через центр города.

Автобусные маршруты: №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 33С и 36 поедут в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 — ул. Фатьянова — Рябинка — проспект Строителей — ул. Горького — ул. Мира — театр «Разгуляй».

№№ 2 и 8 — работу приостанавливают.

№ 5 — ул. Фатьянова — Рябинка — проспект Строителей — ул. Мира — ул. Усти-на-Лабе — Вокзал.

№ 7 — проспект Ленина — Рябинка — проспект Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ВЭМЗ.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.

— Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям — о своевременном выборе путей объезда, — уточнили в мэрии.

Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек в этом году состоится в привычном формате. Принять участие в забеге могут все желающие. Условие — наличие атрибута костюмов Деда Мороза или Снегурочки.