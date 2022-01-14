Член комиссии департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении,  возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика —  члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области, государственных бюджетных учреждений Владимирской области, государственных унитарных предприятий Владимирской области, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 2.1  статьи 7.30  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенияхи постановил привлечь должностное лицо к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10  000  (десять тысяч)  рублей  в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»