Член единой комиссии (председатель комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная больница»привлечен к административной ответственности

Руководитель  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении,  возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика —  члена единой комиссии (председатель комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная больница» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 2  статьи 7.30  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»