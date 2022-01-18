Член единой комиссии (председатель комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная больница»привлечен к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика — члена единой комиссии (председатель комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная больница» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»