Четыре тележки «просрочки» набрали активисты в магазине Владимира

В одном из магазинов Владимира общественники набрали сразу четыре тележки просроченных продуктов. Больше с истекшим сроком годности было обнаружено куриных яиц. Примечательно, что дата была спрятана под акционными стикерами. С прилавков магазина также сняли вафельные конфеты, несколько видов печенья, соки и торты.

По жалобам покупателей

Все эти нарушения активисты проекта «Народный контроль» зафиксировали в магазине «Магнит», расположенном на улице Мира, дом 17.

Еще одной торговой точкой, куда оправились общественники, стал магазин «Светофор на улице Куйбышева, дом 16. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей и крайне негативные результаты недавней прокурорской проверки магазина «Светофор» в Юрьевце.

Регулярные рейды по торговым точкам хотят возобновить

В итоге участники рейда набрали целую корзину неподлежащих реализации продуктов питания. А в ней — пожелтевшая рыба, высушенное мясо птицы с явными признаками неоднократной разморозки и повторной заморозки, просроченная на два месяца рыбная соломка и соусы с истекшим сроком годности, вздутые банки с просроченным майонезом, которые, по словам сотрудников, негде больше хранить.

— Информация о выявленных нарушениях доведена до администраций торговых точек, а продукция, непригодная к реализации, им передана. Судя по тому, что мы увидели сегодня, есть острая необходимость возобновить регулярную работу «Народного контроля» в торговых точках и вернуться к составлению рейтинга «Хороший магазин», — пояснил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.