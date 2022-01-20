Более пяти тысяч владимирцев согласились привить детей от коронавируса

Во Владимирской области ожидается поставка вакцин от коронавируса для детей «Спутник-М». А пока уже порядка 5200 родителей дали свое согласие на прививку. Об этом на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.

Дети под угрозой

— Мы готовы к вакцинации детей, и тот опыт вакцинации, который уже получен во всем мире, однозначно говорит, что вакцина безопасна, — отметил представитель облздрава.

Вакцинировать подростков будут в поликлиниках или организованно так, как это происходит при вакцинации от гриппа. Для этих целей выделят медицинский персонал. Состояние детей будет отслеживаться.

Артём Осипов подчеркнул, что детское население в новую волну коронавируса будет уязвимо. Штамм «омикрон» очень заразен, а кроме того детям, в отличие от взрослых, вакцинацицию от COVID-19 еще не проводили.

Вакцина для «Спутник М» предназначена для детей в возрасте 12-17 лет. Она была зарегистрирована в ноябре прошлого года.

Облздрав готовится к тому, что придется увеличить проходимость детских поликлиник и количество мест, развернутых для стационарного лечения.

— Для Гусь-Хрустального уже планируем, что детская больница, может так случиться, будет работать в полном объеме как «красная зона» с сохранением, безусловно, неотложной помощи по другим профилям. А Областная детская клиническая больница готовится к тому, что весь объем специализированной помощи возьмет на себя, — пояснил Артем Осипов, добавив, что такого масштабного перераспределения потоков пациентов внутри области в другие волны не было.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе в ближайшее время ожидается серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом. Во Владимирской области уже выявили новый штамм — «омикрон». ПРЦ-лаборатории подтвердили более 20 случаев.