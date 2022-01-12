Беги, Дед Мороз, беги! Волшебники с внучками промчатся по Владимиру

Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек (0+) в этом году состоится, причем в привычном формате. Главные новогодние персонажи будут соревноваться в центре Владимира. Яркое действо ожидается в субботу, 15 января.

От Золотых ворот до Соборной площади

Принять участие в забеге могут все желающие. Условие — наличие атрибута костюмов Деда Мороза или Снегурочки. На 600-метровую дистанцию от Золотых ворот до Соборной площади выйдут участники разного возраста и уровня спортивной подготовки. По традиции дистанцию преодолевают целыми семьями, дружескими компаниями и даже с домашними собаками. Регистрация участников начнется в 11.30 на Театральной площади. Для желающих будет организована танцевальная разминка.

Старт забега — в 12.00 от Золотых ворот. Финиш — на Соборной площади.

Обычно на время проведения забега для транспорта закрывают центр города. Пока информации об этом нет

9 номинаций

Подарки получат участники, показавшие лучшие результаты в номинациях:

— «Самый быстрый Дед Мороз» (1, 2, 3 место),

— «Самая быстрая Снегурочка» (1, 2, 3 место),

— «Самый опытный Дед Мороз»,

— «Самая опытная Снегурочка»,

— «Самый нарядный Дед Мороз»,

— «Самая нарядная Снегурочка»,

— «Самый юный Дед Мороз»,

— «Самая юная Снегурочка»,

— «Самая Снежная семья».

Справка. Забег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет во Владимире уже в 11-й раз.

Напомним, что прошлом году из-за сложной эпидситуации забег Дедов Морозов проходил непривычном формате. Участники соревновались онлайн. Самостоятельно выбирали место старта и финиша с минимальной дистанцией в 600 метров и присылали организаторам фото и видео своего пробега в новогоднем костюме, а также данные, зафиксированные на беговом трекере.