Аркадий Боцан-Харченко оставил должность первого вице-губернатора

Первая крупная перестановка в «Белом доме» после назначения на регион Александра Авдеева. Сегодня свой пост оставил его первый заместитель Аркадий Боцан-Харченко, правда, работавший с приставкой «врио». Он уволился в связи с переходом на другую работу, пояснила пресс-служба областной администрации.

Человек из Москвы

Во Владимирской области Боцан-Харченко трудился более трёх лет. Должность временно исполняющего обязанности заместителя губернатора он занял в ноябре 2018 года, ещё в бытность главой региона Владимира Сипягина.

Аркадию Боцан-Харченко через десять дней, 9-го февраля, исполнится 38 лет. Человек он не простой, родился в Москве в семье дипломата. С отличием окончил Государственный университет гуманитарных наук при Российской академии наук по специальности «политология».

Пятнадцать лет он на госслужбе, работал в Министерстве иностранных дел России (2007 — 2009 гг.), в Аппарате Правительства России (2009 — 2013 гг.) и Администрации Президента России (2013 — 2018 гг.). Его появление во Владимирской области было, чего скрывать, неожиданным: доморощенные политологи расценили это, как некую ступень для карьеры по региональной линии. Но пребывание на ступени оказалось долгим, а с карьерой теперь не всё понятно.

Широкий полномочия

На своей должности в «Белом доме» Аркадий Боцан-Харченко курировал вопросы стратегического развития, в том числе в сфере госуправления, народного хозяйства и социальной сферы. Отвечал за реализацию информационной политики.

Он ведал вопросами управления госимуществом, осуществлял связь с органами местного самоуправления, с общественными организациями, отвечал за обеспечение деятельности мировых судей.

Кроме того, Боцан-Харченко был постоянным представителем губернатора в Законодательном Собрании, руководителем Регионального центра управления, обеспечивающего выполнение задач в интересах обороны РФ, координировал деятельность в отношении Центра управления регионом.

В блок ведомств, которые курировал Аркадий Боцан-Харченко, входили департаменты регионального развития, цифрового развития, имущественных и земельных отношений, региональной политики, юстиции.