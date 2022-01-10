Александр Авдеев заболел COVID-19

Глава региона Александр Авдеев заразился коронавирусом. Об этом официально сообщил «Белый дом». Положительный тест он получил в конце праздничных каникул, уточнили в областной администрации.

Первую рабочую неделю нового года Александр Авдеев будет работать дистанционно.

О случившейся с ним неприятности глава Владимирской области сообщил на личных страничках в соцсетях.

— В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР — получил положительный тест на COVID, — написал он. — Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции.

Александр Авдеев пожелал жителям области здоровья и призвал их вакцинироваться. И соблюдать меры предосторожности.

— Не думайте, что коронавирус обойдёт вас стороной. Как видите, никто от него не застрахован.

Ранее Александр Авдеев вакцинировался, но было это в июне прошлого года. Прививку делал в Кондровской межрайонной больнице Калужской области. Тогда он ещё трудился депутатом Госдумы РФ.

Из недавних постов врио губернатора в соцсетях известно, что во время зимних праздников он вместе с семьёй побывал в Суздале, а во Владимире посетил Успенский собор и Палаты Владимиро-Суздальского музея-заповедника.