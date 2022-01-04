Александр Авдеев провёл оперативное заседание штаба по энергоснабжению

Никогда такого не было, и вот опять: после новогодних праздников многие населённые пункты Владимирской области вновь оставались без электроснабжения. Где-то электричество гасло днём, а где-то ночью, под финал первоянварских торжеств. Врио губернатора на заседании оперативного штаба разбирался — отчего ж это оно так?

А снег идёт…

Виной всему, сообщили энергетики, обильные снегопады. Снег накануне «волшебной ночи», да и в первый день нового года, действительно, шёл, не сказать, что чересчур обильный, но — был.

Среди обесточенных оказались населённые пункты Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Киржачского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.

— Тяжёлые массы мокрого снега вызвали падение превышающих ширину охранной зоны воздушных линий 6-10 киловольт (кВ) деревьев на провода. Следует отметить, что до нового года энергетиками были проведены дополнительные работы по вырубке угрожающих падением на провода деревьев и веток, а также удалению с них снега и льда, поэтому часть отключений удалось предотвратить, — сообщили в компании «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго»

Основное электроснабжение по линиям 6-10 кВ восстановлено, работы ведутся по индивидуальным заявкам потребителей на сети 0,4 кВ.

По данным на 3 января, в области работали 35 владимирских бригад и ещё 12 бригад из соседних регионов. Основные силы энергетиков направлены в те районы, где фиксируются максимальные отключения: Гусь-Хрустальный, Селивановский, Ковровский, Вязниковский и Киржачский.

В заседании штаба приняли участие врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин, директор департамента ЖКХ Елена Семёнова, генеральный директор Владимирского филиала МРСК Центра и Приволжья Иван Янин, руководители районов Владимирской области.

Подготовить предложения

В канун Нового года врио губернатора говорил о проблемах энергоснабжения в области. В частности, в своём еженедельном отчёте в соцсетях сказал, что в период снегопадов получил от жителей региона более 19 тысяч жалоб на перебои с электричеством.

Понятно, что вопрос — системный, в короткий срок его не решить, да и задача эта, в первую очередь, самих энергетиков. Область может помочь и проконтролировать.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по тел. контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

После новогодних каникул вместе с энергетиками детально будут рассмотрены все предложения и внесены изменения в ремонтную и инвестиционную программы Владимирского филиала МРСК Центра и Приволжья.

— По итогам заседания Александр Авдеев поблагодарил всех работников аварийных бригад, которые смогли оперативно устранить отключения. Кроме того, он поручил руководству районов и дальше контролировать очистку просек линий электропередач непосредственно на местах, а также совместно с департаментом ЖКХ подготовить обобщённую информацию по наиболее проблемным территориям, — проинформировал «Белый дом»