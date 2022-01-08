Александр Авдеев посетил муромские предприятия

Промышленность — основа экономики. Поэтому в программу всех ознакомительных поездок врио губернатора по Владимирской области включены промышленные предприятия. В городе на Оке Александр Авдеев посетил Объединённую компанию «РусТехнологии Муром» и ЗАО «Муром». Первое производит листовое железо, второе – стройматериалы на основе древесины.

Стальное дело

Раньше, говоря о промышленном потенциале Мурома, называли, прежде всего, предприятия машиностроения, транспорта и спецсвязи: «Муромтепловоз», радиозавод, приборостроительный, стрелочный… Сейчас к этим производствам, известным с советских времен и каждому по-своему пережившим экономические перемены последних тридцати лет, добавились новые игроки. Теперь уже — рынка стройматериалов.

— Это два наших знаковых предприятия, с них начиналась новая промышленность Мурома, и до сих пор они в передовиках, — отметил глава округа Муром Евгений Рычков.

Вновь построенные предприятия занимают уже более 10 процентов в общем объёме промышленного производства округа.

ООО «РусТехнологии Муром» — предприятие, построенное с участием китайского капитала. Это единственный в области производитель качественного листового проката. Завод специализируется на травлении, холодном прокате, горячем оцинковании и нанесении полимерных покрытий на рулонную сталь.

С момента запуска завод многократно увеличил объёмы производства. 30 декабря на предприятии в рамках инвестпрограммы 2021 года запущен второй современный прокатный стан. Это позволит в уже наступившем году вдвое увеличить производство холоднокатаного металла.

Всего компания создала более 800 рабочих мест, обеспечивая сотрудникам высокую зарплату и современные условия труда.

Выступая на инвестиционном форуме в Суздале, президент ООО «РусТехнологии Муром» Мау Дэ Мин отметил, что компания имеет большие и долговременные планы. Работать в России выгодно. По словам китайского бизнесмена, листовое железо здесь на порядок дороже, чем в КНР. То есть рентабельность — высокая, и трудности (например, с подключением к ряду коммуникаций) не сведут на «нет» интерес к местным площадкам.

Более того, для улучшения логистического обслуживания завода, подвоза сырья и реализации готовой продукции к территории предприятия планируется уже в этом году провести железнодорожную ветку со станции Муром-1.

Древесина и цены

Хорошие темпы развития демонстрирует и ЗАО «Муром», один из крупнейших производителей фанеры, ориентированно-стружечной (ОСП) и древесно-стружечной плиты (ДСП) на высокотехнологичном современном оборудовании.

В 2018-2021 годах в создание производства нового вида продукции — ОСП — инвестировано 8 млрд рублей, организовано более 200 новых рабочих мест.

— Важный вопрос сегодня – синхронизация работы нашего лесного сектора с работой перерабатывающих предприятий, в том числе – ЗАО «Муром». Этот взаимодействие обеспечит ритмичную и бесперебойную работу обеих отраслей, — уверен глава региона.

Александр Авдеев также обсудил с руководителями муромских предприятий механизмы государственной поддержки, ведь помогать нужно не только отстающим, но и успешным, пояснила пресс-служба администрации области.

Помощь, впрочем, требуется не только производителям. В прошлом году цены и на железо, и на стройматериалы из древесины взлетели практически в два раза. Это осложнило и жизнь строителей, работавшим в рамках установленных смет, и потребителей, которым, в конце концов, пришлось оплатить разницу из своего кармана (при строительстве или ремонте собственного жилья или при покупке готовых домов и квартир).

Но всем помочь невозможно. Поэтому единственный путь – укреплять экономику, развивать конкуренцию, способствующую снижению цен, создавать новые рабочие места и уве6личивать зарплату.

— Муром в последние годы сделал большой рывок вперёд с точки зрения промышленности. Наш задача – помогать предприятиям с развитием индустриальных площадок, железнодорожной, газовой, электрической инфраструктуры, а также с кадрами. Стабильно работающие организации — залог успешного развития территорий, — подчеркнул Александр Авдеев.