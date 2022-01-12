Александр Авдеев подвел итоги ста дней своего руководства областью

Александр Авдеев подвел некоторые итоги первых ста дней своей работы на посту главы региона. Сделал он это на своих страницах в соцсетях. Ранее обещал, что этому событию будет посвящена отдельная пресс-конференция или «прямая линия», но вот незадача – заболел коронавирусом. Впрочем, сто дней — рубеж условный, так что были бы результаты – говорить о них можно в любое время.

— Эти три месяца я знакомился с областью. Посетил все районы и округа, узнал о проблемах на местах из первых уст. Для меня было принципиально важно выделить те вопросы, которые требовали немедленного решения именно в первые дни и месяцы, — написал Александр Авдеев.

Судя по дальнейшему тексту врио губернатора, вопросы, требовавшие немедленного решения, касались, прежде всего, медицины и общественного транспорта. Далее цитируем самого руководителя региона.

Цейтнот в медицине. В октябре и ноябре самой острой проблемой стала медицина и борьба с коронавирусной инфекцией. В области не хватало мест для размещения больных, скорая помощь работала с тройной перегрузкой в тяжелейших условиях. Нехватка кислорода в больницах, отставание по вакцинации от соседних регионов на 2-3 месяца.

Ковидный госпиталь. Мы начали строительство инфекционного госпиталя. В кратчайшие сроки вместе с общественностью определили место под стройку — территорию Областной клинической больницы во Владимире. Нашли возможность финансирования из регионального бюджета и договорились о федеральной поддержке. Сегодня проект на стадии котлована, идёт заливка фундамента.

Кареты неотложки. Для «Скорой помощи» на областные и федеральные средства срочно закупили дополнительных 44 автомобиля, три из которых — реанимобили. По программе обеспечения безопасности дорожного движения приобрели ещё два автомобиля класса С — для Владимирской и Муромской скорой помощи.

Вакцинация. Увеличили темпы вакцинации, что позволило уже к декабрю стабилизировать ситуацию и значительно снизить заболеваемость.

Новые автобусы. Много жалоб получил по общественному транспорту во Владимире. Берём инфраструктурный кредит на обновление парка автобусов. Заключили соглашение с Минстроем, оформляем документы с Минфином. Это важный шаг, но впереди ещё много работы.

Экономика. Важно было не останавливать экономическое развитие области. Поэтому много времени уделил встречам с бизнесом, чтобы поддерживать проекты развития.

— Это удалось сделать благодаря вам. Спасибо, что говорите о проблемах и требуете их решения! Особенно это видно по вашим обращениям на моей первой «Прямой линии» и в комментариях в соцсетях, — подытожил Александр Авдеев.

Он обещал более подробно поговорить с жителями области об итогах работы и планах на будущее в формате пресс-конференции, как только вернется на рабочее место из режима самоизоляции.