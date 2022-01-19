Александр Авдеев: «Необходимо мобилизовать все ресурсы на уборку снега в регионе»

Порядка тысячи жалоб на плохую уборку от снега дворов и городских дорог поступило в областную администрацию за последние дни. По данным инспекции государственного жилищного надзора, в «красной зоне» по количеству выявленных системных проблем − города Владимир, Гусь-Хрустальный и Петушки. А лучше всего дела обстоят в Радужном и Юрьеве-Польском. Глава региона Александр Авдеев провёл оперативное совещание по «снежной проблеме».

Совещание проходило в режиме видео-конференц-связи. Участвовали вице-губернаторы, руководители структурных подразделений обладминистрации, руководители органов власти на местах.

Главное — оперативность

После снегопадов проблемы с уборкой снега возникли в большинстве муниципальных образований. Особенно острые — со второстепенными дорогами, межквартальными проездами, пешеходными тротуарами. На обочинах дорог — навалы снега.

— Основное условие организации зимней уборки улиц – выполнение работ в максимально сжатые сроки. Снегопад не заканчивается, и нам необходимо мобилизовать все ресурсы, − подчеркнул Александр Авдеев — Сбои в системе уборки снега с дорог и во дворах чреваты самыми серьёзными последствиями, вплоть до транспортного коллапса. Поэтому система должна всегда работать отлаженно и чётко, иметь серьёзный запас прочности.

Дороги в порядке

С региональными и межмуниципальными дорогами ситуация более или менее нормальная. Регион к холодам готовился загодя. На зимнее содержание дорог Владимирская область перешла с 8 ноября прошлого года. К тому моменту подрядные организации заготовили около 184 тыс. тонн противогололёдной смеси (87% от общей потребности, составляющей 212 тыс. тонн), подготовили и переоборудовали необходимую технику.

— К настоящему времени на посыпку проезжей части региональных и межмуниципальных дорог израсходовано около 104 тыс. тонн противогололёдной смеси – 49% от общего количества заготовки. В случае необходимости дополнительный объём смеси будет оперативно подготовлен. Опасений в его нехватке — нет, — доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов.

Он также отметил, что все дорожные службы, выполняющие работы по содержанию, находятся в полной готовности и производят уборку снежных валов, очистку дорожных сооружений и объектов сервиса от снега, оперативно устраняют аварийные деревья. В этой работе задействовано более тысячи единиц техники и свыше двух тысяч человек. Ситуация отслеживается постоянно.

— Несмотря на снежную зиму, ситуация стабильная, особых нареканий по уборке региональных и межмуниципальных автодорог нет. А вот жалоб на зимнее содержание дворов и внутримуниципальных дорог зарегистрировано порядка тысячи. Объективно, с самого начала снегопадов многие территории не поддерживались в нормативном состоянии, − подчеркнул врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.

Тем временем во Владимире

Вчера ситуацию с уборкой снега дорог и тротуаров Владимира обсудили депутаты местного горсовета. На профильном комитете они назвали происходящее в городе коллапсом. И создали рабочую группу, чтобы следить за уборкой областного центра.

По их мнению, не хватает техники в отдаленных районах. Возможно, силы нужно распределять по кварталам и районам города. Народные избранники просчитают финансовые потребности — сколько потребуется средств для привлечения техники со стороны для полноценной уборки Владимира. К заседанию горсовета (оно состоится 27 января) депутаты выйдут с конкретными предложениями.