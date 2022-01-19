80% отключений электричества вызвано падением хвойных деревьев

Сегодня на Законодательном Собрания Владимирской области рассматривали ситуацию с отключением электроэнергии. В регионе таких примеров много, особенно часто обесточиваются населенные пункты в пору снегопадов. Депутаты узнали у энергетиков, какие меры те принимают, чтобы нормализовать ситуацию с электроснабжением.

Дальше в лес – меньше света

Очевидная тенденция: больше случаев отключения энергии наблюдается в тех населенных пунктах, что находятся в лесистой местности. К депутатам ЗС жалобы на перебои электроснабжения приходят часто, люди, в том числе жалуются на то, что в случае аварий им трудно дозвониться до энергетиков, а сроки отключений бывают значительные.

Сегодня на комитете по ЖКХ энергетики назвали главные причины таких происшествий.

Александр Старовойтов, советник генерального директора ПАО «Россети Центр»:

Никто из нас с вами не предполагал, насколько снежной может быть зима. Никто не представлял, что в рамках десятиметровой охранной зоны будут падать деревья по 20-30 метров. И какие бы мероприятия бы не проводили, спрогнозировать эти падения невозможно.

Проводились все работы, но учесть эти факторы невозможно. Наши бригады порой спиливали дерево, поднимали с проводов, уходили, а через несколько минут поступала информация из оперативного штаба о том, что снова необходимо вернуться на эту точку, потому что упало очередное дерево в пяти метрах от того, что спилено.

В период снегопадов работает 89 бригад, 571 человек и 111 единиц техники. Привлекали сотрудников из соседних регионов. «Владимирэнерго» приобрел 3 мульчерные установки, 11 снегоходов, 17 грузовых машин. Дополнительно сейчас покупают световые башни для проведения аварийных работ в ночное время.

Узнать и сообщить об отключениях света можно по телефону 8-800-220-02-20.

По информации «Владимирэнерго» совершены обходы 2700 километров по 115 линиям электропередач. Вырубили растительность вблизи электропередач на 45 гектарах.

— Синхронизирована работа единых диспетчерских служб в районах с филиалом «Владимирэнерго». Глав муниципального образования подключили в общий чат «Вотсап», скоро подключим туда старост. Добавили операторов на многоканальный телефон. Дозвониться теперь можно, — пояснил директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

Готовят инициативу

Представители компании рассказали депутатам о планах на предупреждение подобных ситуаций. Впереди очередная волна снегопадов. Энергетики будут дальше вести расчистку просек и деревьев.

В перспективе скорректируют инвестпрограммы, чтобы сначала были выполнены мероприятия по замене неизолированого провода на самонесущий изолированный. Это повысит прочность проводов и убережет их порывов по причине падения деревьев и налипания снега.

Энергетики также попросили депутатов Заксобрания поспособствовать увеличению охранных зон вокруг линий электропередач в три раза, с 10 до 30 метров. Эти поправки могут принять только на федеральном уровне. Но региональные депутаты вправе направить инициативу в Госдуму. Члены комитета по ЖКХ согласились это сделать.