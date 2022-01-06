6 человек погибли на пожарах во Владимирской области с начала года

За новогодние праздники во Владимирской области произошли 67 пожаров. Число большое, хотя в прошлом году за этот период возгорания происходили еще чаще — их было 78. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. За первые зимние дни на пожарах погибли шесть человек. Год назад было девять. Семь человек удалось спасти.

Трагедии на пожарах

Основная часть пожаров пришлась на жилой сектор. Так, минувшим вечером трагедия произошла в деревне Михеево Собинского района. Загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 19.06. Пожар обнаружили поздно, уточняют в чрезвычайном ведомстве. Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем.

Площадь пожара составила 225 квадратных метров.

Есть погибший, его личность сейчас уточняется. Устанавливаются также причины возгорания.

Днём 8 января на пожаре в частном доме в Курлово Гусь-Хрустального района погиб 60-летний мужчина. Причиной трагедии, по версии дознавателей, стало неосторожное обращение с огнём при курении.

В ночь с 7 на 8 января два человека погибли в Камешково. Там загорелся дом с баней и хозяйственной постройкой. На месте пожара обнаружили трупы 75-летней женщины и 73-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной пожара послужила неисправность печи.

— Больше половины всех пожаров в жилье произошли по причине неосторожного обращения с огнём. Также среди частых причин — неисправность электрики и печного оборудования, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Жителям Владимирской области спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).