47 новых автомобилей поступят в поликлиники Владимирской области

Автопарк амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области обновят. 22 новых легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс. Еще 25 машин укрепят автопарк, сообщил облздрав.

Распределят по районам

Легковой автотранспорт предназначен для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств, уточнили в ведомстве.

Собинская районная больница получит 9 автомобилей, по 6 единиц техники — Вязниковская, Петушинская, Суздальская и Меленковская районные больницы, 4 — Гороховецкая центральная районная больница, по 2 — Камешковская, Судогодская и Ковровская районные больницы, по 1 — Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные больницы.

Технику приобретут в рамках федеральной целевой программы нацпроекта «Здравоохранение».

Помимо этого, по нацпроекту в этом году регион получит 372 единицы медоборудования. Среди будущих поставок — рентгеновские аппараты, электрокардиографы, дефибриляторы, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппараты УЗИ, кольпоскопы, аппараты ИВЛ, операционные столы, тонометры, кислородные ингаляторы, лабораторное оборудование, медицинская мебель и другое оборудование

Программа для малых городов

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во всей стране с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Направлена она на улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Кроме поставки автотранспортных средств программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, проведение капитальных ремонтов и приобретение медицинского оборудования.