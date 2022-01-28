434 жителя Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен во Владимирской области за сутки. Положительные тесты получили 434 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было 417 случаев.

Статистика по районам

Лидер по заболеваемости COVID-19 — Владимир. В областном центре ковид за сутки диагностировали 102 раза. Далее следуют Гусь-Хрустальный район – 77 заболевших, и Кольчугинский – 75 случаев.

63 человека заболели в Александровском районе, 30 — в Ковровском, 28 — в Юрьев-Польском, 14 — в Вязниковском, 13 — в Камешковском.

9 новых случаев зафиксировано в Судогодском районе, 8 — в Муромском, 6 — в Петушинском, 4 – в Радужном, 3 — в Гороховецком. Единичные случаи заболеваемости — в Суздальском и Селивановском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 87 916 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 419 пациентов. Официально подтвердили 5 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3076 человек.

Для лечения больных ковидом, по данным на 27 января, в медорганизациях региона открыты 1796 коек. 53,3 % их заняты. Свободны 839 коек.

В режиме «красной зоны»

Из-за стремительного распространения штамма «омикрон» в поликлиниках области расширяются так называемые «красные зоны», которые принимают основной поток заболевших.

Там можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, ПЦР-тестирование, осмотр врача (фельдшера), а затем при наличии медицинских показаний получить лекарства. Для работы привлекают узких специалистов. Время работы «красных зон» максимально увеличено, уточнил облздрав.

Информация о режиме их работы, адреса и номера колл-центов в ближайшее время появится на официальном сайте департамента здравоохранения.

По данным ведомства, за неделю число обращений в поликлиническую службу увеличилось в три раза.