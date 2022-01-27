417 человек заболели коронавирусом за сутки во Владимирской области

Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 417 новых случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее положительные тесты получили 396 жителей региона.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего новых заболевших снова во Владимире. В областном центре ковид за сутки диагностировали 95 раз. Далее следуют Кольчугинский район – 88 заболевших и Гусь-Хрустальный район – 82 случая.

45 человек заболели в Александровском районе, 37 — в Юрьев-Польском, 25 — в Ковровском, 11 – в Муромском.

10 новых случаев зафиксировано в Судогодском районе, 8 – в Камешковском, 5 – в Радужном, 4 – в Гороховецком, 3 – в Вязниковском. Единичные случаи заболеваемости – в Собинском, Петушинском, Меленковском и Суздальском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 87 482 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 397 пациентов. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3071 житель региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 26 января, в медорганизациях региона открыты 1796 коек. Для сравнения, в начале текущей недели их было 1776. 51,2 % коек заняты. Свободны 876 мест.

Памятка для болеющих

Минздрав России выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме. Документ опубликован на сайте ведомства.

Из рекомендаций следует, что людям, которые сделали прививку или ревакцинировались в течение последних шести месяцев и при этом переносят COVID-19 бессимптомно, не требуется лечение, но необходима самоизоляция.

Они могут получить лист нетрудоспособности. Им также рекомендовано измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.