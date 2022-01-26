396 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Кривая заболеваемости COVID-19 во Владимирской области продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировали 396 новых случаев заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. И снова это максимум с начала пандемии. Днем ранее было 370 заразившихся.

Статистика по районам

Больше всего новых заболевших в Гусь-Хрустальном районе. За сутки ковид там диагностировали 75 раз. На втором месте по числу заболевших Владимир — 70 инфицированных. Далее следует Кольчугинский район — 60 случаев.

48 человек заболели в Ковровском районе, по 33 — в Александровском и Вязниковском районах, 30 — в Юрьев-Польском, 15 — в Муромском, 10 – в Гороховецком.

8 положительных тестов получили жители Судогодского района, 7 — Радужного, 5 — Камешковского района. Единичные случаи заболеваемости зафиксированы в Меленковском и Суздальском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 87 065 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 406 пациентов. Официально подтвердили 4 летальных исхода. Всего же с начала пандемии скончались 3064 жителя региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 25 января, в медорганизациях региона открыты 1776 коек. 52,4 % их заняты. Свободны 846 коек.

В лидерах по вакцинации

Прививочная кампания от коронавируса продолжается во Владимирской области. По данным мэрии Владимира, областной центр находится в лидерах. На 25 января в городе привиты 73,9% от плана. Это выше среднеобластного показателя, который составляет 69,8%.

Лидирует Владимир и по вакцинации жителей старшего возраста. В областном центре привито 67,8% этой категории граждан. Для сравнения, среднеобластной показатель — 61,3%.

Первым компонентом вакцины, по данным облздрава на 25 января привиты 170 070 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 163 113 владимирцев. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 214 302 комплекта доз вакцины.