38 купелей оборудуют во Владимирской области на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. По религиозной традиции в эту ночь принято совершать омовение. Во Владимирской области определено 38 мест для проведения крещенских купаний, готовых принять, по оценкам регионального управления МЧС, почти семь тысяч человек.

Где окунуться

Во Владимире иордани будут организованы на двух водоемах — Семязино и озере Глубоком. Больше всего купелей оборудуют в Судогодском и Суздальском районах — по пять в каждом.

Полный список разрешенных мест для купания можно найти на сайте ГУ МЧС России по Владимирской области.

При этом в чрезвычайном ведомстве уточняют, что список может корректироваться в зависимости от степени готовности органов местного самоуправления.

Купели проверят

В преддверии крещенской ночи сотрудники МЧС России обследуют каждую купель и оценят созданные условия безопасности.

— Правильно оборудованная купель должна иметь сходни и перила для удобства граждан, сама прорубь должна быть оборудована сеткой во избежание попадания людей под лёд, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики, добровольцы.