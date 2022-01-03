35 школ Владимира будет охранять один подрядчик

С 10 января 35 учебных заведений Владимира будет охранять одна организация — «Ягуар+». Эта компания выиграла все три контракта администрации города. Впрочем, она и раньше довольно уверенно выступала на торгах: за 7 лет деятельности она поставила товаров или оказала услуг на сумму более 25,7 миллиона рублей.

Охранник с опытом

В муниципальном бюджете-2022 средства на охрану школ запланировали впервые. Их выделят централизованно на большинство общеобразовательных учреждений Владимира. Охрана школ обойдётся 15,4 миллиона рублей.

На торгах разыграли три контракта. Все три конкурса были с ограниченным участием. Заявились только две компании — обе владимирские. Заявка второго участника — организации «Скат-2» признана несоответствующей условиям конкурса.

Конкурсы признаны несостоявшимися. Контракты заключат с единственным участником по начальной цене.

Частная охранная организация «Ягуар плюс» более 7 лет работает по профилю. Она заключает по торгам договора на предоставление охранных услуг со многими бюджетными предприятиями. Среди них интернаты, центры социального обслуживания, муниципальные учреждения.

Кого будут охранять

Контракты охватывают услуги по охране школ в разных районах города: Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском.

Первый контракт — по Ленинскому району, потянул на 5,9 миллиона рублей. В него входит охрана 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: школ № 1, 6, 9, 11, 16, 22, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45 и школы-интерната №30.

Второй контракт — по Октябрьскому району. Цена — 5,3 миллиона рублей. Сюда входит 11 учебных заведений: школы № 7, 8, 15, 19, 24, 26, 29, 33, 46, лицей № 17 и лицей-интернат № 1.

Третий контракт — по Фрунзенскому району, составил 4,2 миллиона рублей. Он распространяется на десять школ: № 5, 10, 13, 20, 21, 28, 34, 38, 40, 48.

У всех контрактов один срок выполнения — с 10 января по 31 декабря 2022 года.

В эти контракты не попали 15 учебных заведений Владимира. Среди них гимназия № 3, 23, 35, школа № 14. Это крупные учреждения, где много учеников, платных услуг, большие спортивные залы и бассейны.

— Централизованные договора заключены на охрану 35 образовательных учреждений. Остальные образовательные учреждения заключают договоры с охранными предприятиями самостоятельно за счет собственных средств школ, заработанных на предоставлении услуг. Например, за пользование школьным бассейном, спортивным залом. Главное, за охрану школ во всех образовательных учреждениях плату с родителей по-прежнему не взимают, — пояснила пресс-служба администрации города.

Пропуск и камеры

Охранники будут отвечать за сохранность имущества и пропускной режим на входе. Их экипируют за счёт компании, оснастят мобильными телефонами, выдадут удостоверения. Охранники в нужном случае смогут связаться с оперативными дежурными, службами ОВД, МЧС.

У частной охранной организации должен быть в наличии как минимум один экипаж группы быстрого реагирования во Владимире, а также дежурная часть и пульт централизованного наблюдения в дежурной части.

— Время прибытия группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога» не более 7 минут круглосуточно — еще одно важное требование, прописанное в документации, которое обязан выполнять подрядчик, — пояснили в мэрии.

Контракт предусмотрел также поставку за счет компании-исполнителя по одной камере в учебное заведение. С функцией записи и хранения информации не менее 14 дней, а также возможностью удаленного просмотра.

Напомним, что мэрия освободила родителей от расходов на охрану в феврале 2021 года. Из городского бюджета на услуги ЧОПов было направлено около 15 миллионов рублей. Традиционно ежегодно за счет казны содержат штат ночных сторожей, оплачивается спецоборудование с кнопками тревожной сигнализации.