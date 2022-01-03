35 школ Владимира будет охранять один подрядчик

Частник «Ягуар+» оценил свои услуги в 15,4 миллиона рублей

С 10 января 35 учебных заведений Владимира будет охранять одна организация — «Ягуар+». Эта компания выиграла все три контракта администрации города. Впрочем, она и раньше довольно уверенно выступала на торгах: за 7 лет деятельности она поставила товаров или оказала услуг на сумму более 25,7 миллиона рублей.

Охранник с опытом

В муниципальном бюджете-2022 средства на охрану школ запланировали впервые. Их выделят централизованно на большинство общеобразовательных учреждений Владимира. Охрана школ обойдётся 15,4 миллиона рублей.

На торгах разыграли три контракта. Все три конкурса были с ограниченным участием. Заявились только две компании — обе владимирские. Заявка второго участника — организации «Скат-2» признана несоответствующей условиям конкурса.

 Конкурсы признаны несостоявшимися. Контракты заключат с единственным участником по начальной цене.

Частная охранная организация «Ягуар плюс» более 7 лет работает по профилю. Она заключает по торгам договора на предоставление охранных услуг со многими бюджетными предприятиями. Среди них интернаты, центры социального обслуживания, муниципальные учреждения.

В школах работают системы видеонаблюдения

В школах работают системы видеонаблюдения

Кого будут охранять

Контракты охватывают услуги по охране школ в разных районах города: Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском.

Первый контракт — по Ленинскому району, потянул на 5,9 миллиона рублей. В него входит охрана 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: школ № 1, 6, 9, 11, 16, 22, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45 и школы-интерната №30.

Второй контракт — по Октябрьскому району. Цена — 5,3 миллиона рублей. Сюда входит 11 учебных заведений: школы № 7, 8, 15, 19, 24, 26, 29, 33, 46, лицей № 17 и лицей-интернат № 1.

Третий контракт — по Фрунзенскому району, составил 4,2 миллиона рублей. Он распространяется на десять школ: № 5, 10, 13, 20, 21, 28, 34, 38, 40, 48.

У всех контрактов один срок выполнения — с 10 января по 31 декабря 2022 года.

В эти контракты не попали 15 учебных заведений Владимира. Среди них гимназия № 3, 23, 35, школа № 14. Это крупные учреждения, где много учеников, платных услуг, большие спортивные залы и бассейны.

Централизованные договора заключены на охрану 35 образовательных учреждений. Остальные образовательные учреждения заключают договоры с охранными предприятиями самостоятельно за счет собственных средств школ, заработанных на предоставлении услуг. Например, за пользование школьным бассейном, спортивным залом. Главное, за охрану школ во всех образовательных учреждениях плату с родителей по-прежнему не взимают, — пояснила пресс-служба администрации города.

Пропуск и камеры

Охранники будут отвечать за сохранность имущества и пропускной режим на входе. Их экипируют за счёт компании, оснастят мобильными телефонами, выдадут удостоверения. Охранники в нужном случае смогут связаться с оперативными дежурными, службами ОВД, МЧС.

У частной охранной организации должен быть в наличии как минимум один экипаж группы быстрого реагирования во Владимире, а также дежурная часть и пульт централизованного наблюдения в дежурной части.

— Время прибытия группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога» не более 7 минут круглосуточно — еще одно важное требование, прописанное в документации, которое обязан выполнять подрядчик, — пояснили в мэрии.

Контракт предусмотрел также поставку за счет компании-исполнителя по одной камере в учебное заведение. С функцией записи и хранения информации не менее 14 дней, а также возможностью удаленного просмотра.

Напомним, что мэрия освободила родителей от расходов на охрану в феврале 2021 года. Из городского бюджета на услуги ЧОПов было направлено около 15 миллионов рублей. Традиционно ежегодно за счет казны содержат штат ночных сторожей, оплачивается спецоборудование с кнопками тревожной сигнализации.

Фото «Призыва»

 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: ,