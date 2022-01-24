311 жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

Небольшой спад заболеваемости коронавирусом зафиксирован во Владимирской области за минувшие сутки. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 311 новых случаях. Для сравнения, в прошедшие выходные цифры были выше. В субботу говорилось о 323 заболевших, а в воскресенье — о 332.

Статистика по районам

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 85 раз. На втором месте по числу заболевших —Кольчугинский район, там 72 инфицированных. Далее следует Ковровский район — 54 случая.

28 человек заболели в Гусь-Хрустальном районе, 24 – в Юрьев-Польском, 19 – в Александровском, 10 – в Вязниковском.

7 положительных тестов получили жители Камешковского района, 5 –Муромского, по 2 – Судогодского, Меленковского и Селивановского. Единичный случай заболеваемости зафиксирован в Гороховецком районе.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 86 299 человек.

Для лечения больных ковидом, по данным на 23 января, в медорганизациях региона открыты 1776 коек. 50,6 % их заняты. Свободны 877 коек.

Выздоровели за минувшие сутки 337 пациентов. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3053 жителя региона.

Масочные рейды

Мэрия Владимира напоминает, что соблюдение масочного режима остается обязательным для горожан. Проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг проходят ежедневно.

С 10 по 23 января рейды затронули 88 предприятий потребительского рынка областного центра. Нарушения масочного режима выявлены на 9 объектах.

— Составлено 3 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Со всеми нарушителями проведена разъяснительная работа о необходимости использования средств индивидуальной защиты, — сообщает пресс-служба мэрии.

Всего с 1 января текущего года проверки прошли на 138 объектах торговли. Зафиксированы 17 нарушений.