28 пар молодоженов зарегистрировали брак в красивую дату января

В первую красивую дату нового года, 22 января, во Владимире супругами стали 28 пар. Для сравнения, по данным владимирского отдела ЗАГС, 21 января 2021 года узами брака связала себя 21 пара молодоженов.

Но в прошлом году символическая дата выпала на четверг – не самый «свадебный» день. А нынче красивое сочетание цифр пришлось на субботу. Вполне объяснимо, почему 22 января стало популярным для создания семьи.

Молодожены стараются выбирать символичные даты.

Зеркальная дата

А впереди новая дата – «зеркальная», состоящая сразу из шести двоек. Это 22 февраля 2022 года. Правда, желающих расписаться в этот день пока мало. Всего 4 пары, по данным на 21 января. Объяснить это можно днем недели — вторник. Регистрация брака в торжественной обстановке не проводится.

По всей видимости, в этом году популярностью у молодоженов будут пользоваться 22-е числа каждого месяца. Кроме того, ежегодно многие хотят сыграть свадьбу 8 июля – в День семьи, любви и верности.

Напомним, что впервые ажиотаж на красивые даты во Владимире был зафиксирован в 2007 году. Тогда желающих расписаться седьмого июля (07.07.2007) было очень много.

Но, как показывает статистика, многие союзы не выдержали испытание временем – семьи распались. Так что одной веры в магическое сочетание цифр для совместного счастья мало.

По данным департамента юстиции Владимирской области, в 2021 году в регионе было зарегистрировано 7888 браков. Больше всего во Владимире – 2171. На втором месте Муром – 884 брака. Замыкает тройку лидеров Ковров – 730. 5718 пар за год расторгли брак.