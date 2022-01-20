266 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти во Владимирской области. За минувшие сутки зафиксированы 266 случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это больше, чем было днем ранее, когда положительные тесты получил 251 человек.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 82 раза. На втором месте по числу заболевших — Ковровский район, там 36 инфицированных. Далее следует Муромский район — 34 случая.

По 17 случаев зарегистрировали в Кольчугинском и Гусь-Хрустальном районе, 16 — в Юрьев-Польском, по 15 — в Петушинском и Вязниковском районах.

8 положительных тестов получили в Камешковском районе, 7 — в Гороховецком по 5 – в Радужном и Меленковском районе, 3 – в Судогодском, по 2 — в Собинском и Суздальском. Единичные случаи ковида зарегистрированы в Селивановском и Александровском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 85 051 человека.

Для лечения больных ковидом, по данным на 19 января, в медорганизациях региона открыты 1402 койки. 62,6 % их заняты. Свободны 525 коек.

Досрочная ревакцинация

Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса – «омикрона» жителям Владимирской области рекомендуют не затягивать с вакцинацией и ревакцинацией. Причем, для того, чтобы привиться повторно, можно не выжидать полгода после предыдущей прививки.

— Призываю жителей Владимирской области в самое ближайшее время обязательно сделать прививку. Ревакцинация допустима даже спустя четыре месяца после болезни. Не обязательно ждать полгода. Рекомендую делать прививку не в медицинских организациях, где более высок риск столкнуться с носителем инфекции, а в прививочных пунктах в общественных местах. Во Владимире – это, например, центральный вакцинальный пункт, развернутый в драмтеатре, — призвал владимирцев и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артём Осипов.

На сайте облздрава есть раздел «Вакцинация», где приведена актуальная информация о режиме работы прививочных пунктов, указаны их адреса.