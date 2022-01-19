251 человек заразился коронавирусом за сутки во Владимирской области

Кривая заболеваемости COVID-19 во Владимирской области опять идет вверх. За минувшие сутки зафиксировали 251 новый случай заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Днем ранее было 243 заразившихся.

Статистика по районам

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 70 раз. На втором месте по числу заболевших Муромский район — 31 случай. Далее следует Ковровский район, там 28 инфицированных.

26 случаев зарегистрировали в Гусь-Хрустальном районе, по 18 – в Кольчугинском и Вязниковском, 12 — в Петушинском, 10 – в Юрьев-Польском, 8 — в Александровском.

По 7 положительных тестов получили в Меленковском и Камешковском районах, 6 – в Гороховецком, 3 – в Собинском. По 2 человека заболели в Судогодском, Суздальском районах и Радужном. Единичный случай зафиксирован в Селивановском районе.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 84 785 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 319 пациентов. Официально подтвердили 7 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3025 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 18 января, в медорганизациях региона открыты 1402 койки. 62,2 % их заняты. Свободны 530 коек.

Срок карантина сократили

Срок карантина по коронавирусу в России сократили с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства по ситуации с COVID-19 сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, — сказала она, отметив, что власти будут наблюдать за ситуацией и сроки снова будут скорректированы, если это будет необходимо.

По словам Голиковой, больничные в случае подъема заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также выступивший на совещании, добавил, что власти прорабатывают возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники, сообщил портал стопкоронавирус. рф.