219 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Кривая заболеваемости COVID-19 во Владимирской области за последние дни резко поднялась вверх. За минувшие сутки зафиксировали 219 новых случаев заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Для сравнения, неделей ранее было 139 заразившихся за сутки ковидом.

Статистика по районам

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 60 раз. На втором месте по числу заболевших Ковровский район — 25 случаев. Далее следует Муромский район, там 23 инфицированных.

16 случаев зарегистрировали в Александровском районе, 15 – в Кольчугинском, 12 – в Вязниковском, 10 – в Киржачском.

По 9 положительных тестов получили в Петушинском и Гусь-Хрустальном районах, по 8 — в Юрьев-Польском и Собинском, по 5 — в Камешковском и Меленковском, по 4 — в Суздальском и Селивановском. 3 заболевших в Гороховецком районе, 2 – в Радужном и 1 – в Судогодском районе.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 84 291 человека.

Выздоровел за минувшие сутки 341 пациент. Официально подтвердили 5 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3012 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 17 января, в медорганизациях региона открыты 1402 койки. 62,9 % их заняты. Свободны 520 коек.

«Омикрон» не задержится?

Новый штамм «омикрон», который сейчас стремительно распространяется по стране, надолго не задержится. Об этом заявил вирусолог центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает «РИА Новости». Он пояснил, что большое число мутаций в «омикроне» указывает на то, что этот вирус генетически нестабилен.

— Можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января-началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдет вниз, — сказал Альтштейн на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область готовится резкой вспышке заболеваемости коронавирусом. В регионе для этого есть достаточный запас лекарственных препаратов.