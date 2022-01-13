2022 год подарит владимирцам 118 нерабочих и праздничных дней

Продолжительные новогодние каникулы уже позади. Однако впереди еще немало праздничных и выходных дней, напоминают в Минтруде. Согласно производственному календарю, из 365 дней 2022 года рабочих будет 247, выходных 104 и праздничных — 14.

Как отдыхаем

В феврале в честь Дня защитника Отечества будет один праздничный день — непосредственно 23 февраля. А вот по случаю Международного женского дня отдыхать будем три дня подряд: с 6 по 8 марта — с воскресенья по вторник. Суббота, 5 марта, будет рабочей, но сокращенной на час.

Так как 1 и 2 января нового года выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно. Таким образом, в мае будет 8 выходных дней. Период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников – четыре дня с 7 по 10 мая.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что продолжительные майские праздники позволят гражданам отдохнуть.

— Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от рабочих будней, — считает министр.

Всего в мае будет 13 выходных и праздничных дней.

Отдыхать по три дня будем в июне и в ноябре. День России 12 июня в следующем году выпадает на воскресенье, выходными будут 11-13 июня, период с субботы по понедельник. Ноябрьские праздники будут длиться с 4 по 6 ноября — с пятницы по воскресенье.

Последний день 2022 года, 31 декабря, снова будет нерабочим, так как приходится на субботу. Что касается следующих новогодних праздников, то, скорее всего, отдыхать будем 9 дней подряд — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

С учетом пятидневной трудовой недели в 2022 году ожидаются 247 рабочих дней.