20 тысяч вакансий открыты во Владимирской области. Узнайте, кто в спросе

20 тысяч вакансий на трудоустройство имеется во Владимирской области, сообщил департамент труда и занятости населения. Это примерно столько же, сколько и годом ранее. Тогда говорили о том, что рынок труда «оживает». Сейчас он, видимо, столь же живой. Правда, есть профессии более востребованные, а есть менее. В спросе — люди рабочих профессий. Например, швеи.
Увеличился спрос на слесарей
Кроме швей, в топе дефицитных профессий — операторы различных специальностей, водители, полицейские. Увеличился спрос на слесарей.
Официально безработных в регионе – 6 тысяч на начало 2022-го. Это в 4,5 раза меньше, чем годом ранее.
— По-прежнему нужны врачи, медицинские сёстры, фельдшеры и инженеры. Реже, но требуются супервайзеры и мерчендайзеры, администраторы, менеджеры, бухгалтеры и юристы, — сообщила пресс-служба администрации области.
Разумеется, есть своя специфика, связанная с территориями. Где-то больше спрос на одни специальности, где-то на другие. Во Владимире, например, в спросе кроме упомянутых профессий повара, дворники (особенно с учётом нынешней погоды), маляры. А среди служащих — почтальоны, воспитатели, операторы связи, сообщили «Призыву» в кадровом центре. В общем, не специалисты очень нужные, но не самые высокооплачиваемые.
Новые ресурсы
В регионе продолжается модернизация службы занятости населения. Этот процесс запущен в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Демография».
— Благодаря переходу на единую цифровую платформу в сфере занятости населения «Работа в России» в конце прошлого года в регионе стала доступна новая форма поиска работы – онлайн. Это делает доступными вакансии по всей России, что увеличивает шансы наших соискателей найти работу по душе, − отметил директор департамента и занятости населения Андрей Григорьев.
В 2021 году во Владимирской области службами занятости было трудоустроено более 22,5 тысяч человек — 67 процентов от общего количества обратившихся. В среднем, соискателей трудоустраивали в течение 3,5 месяцев.
Всего за помощью в поиске работы в минувшем году обратились 33,6 тысяч человек.
Это почти вдвое меньше показателя непростого 2020 года. Тогда трудоустроиться хотели 59,7 тыс. жителей региона, нашли работу чуть более 40 процентов соискателей.
Сергей Иванов
Фото «Призыва»