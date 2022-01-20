20 тысяч вакансий открыты во Владимирской области. Узнайте, кто в спросе

20 тысяч вакансий на трудоустройство имеется во Владимирской области, сообщил департамент труда и занятости населения. Это примерно столько же, сколько и годом ранее. Тогда говорили о том, что рынок труда «оживает». Сейчас он, видимо, столь же живой. Правда, есть профессии более востребованные, а есть менее. В спросе — люди рабочих профессий. Например, швеи.

Увеличился спрос на слесарей

Кроме швей, в топе дефицитных профессий — операторы различных специальностей, водители, полицейские. Увеличился спрос на слесарей.

Официально безработных в регионе – 6 тысяч на начало 2022-го. Это в 4,5 раза меньше, чем годом ранее.

— По-прежнему нужны врачи, медицинские сёстры, фельдшеры и инженеры. Реже, но требуются супервайзеры и мерчендайзеры, администраторы, менеджеры, бухгалтеры и юристы, — сообщила пресс-служба администрации области.

Разумеется, есть своя специфика, связанная с территориями. Где-то больше спрос на одни специальности, где-то на другие. Во Владимире, например, в спросе кроме упомянутых профессий повара, дворники (особенно с учётом нынешней погоды), маляры. А среди служащих — почтальоны, воспитатели, операторы связи, сообщили «Призыву» в кадровом центре. В общем, не специалисты очень нужные, но не самые высокооплачиваемые.

Новые ресурсы

В регионе продолжается модернизация службы занятости населения. Этот процесс запущен в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Демография».

— Благодаря переходу на единую цифровую платформу в сфере занятости населения «Работа в России» в конце прошлого года в регионе стала доступна новая форма поиска работы – онлайн. Это делает доступными вакансии по всей России, что увеличивает шансы наших соискателей найти работу по душе, − отметил директор департамента и занятости населения Андрей Григорьев.

В 2021 году во Владимирской области службами занятости было трудоустроено более 22,5 тысяч человек — 67 процентов от общего количества обратившихся. В среднем, соискателей трудоустраивали в течение 3,5 месяцев.

Всего за помощью в поиске работы в минувшем году обратились 33,6 тысяч человек.

Это почти вдвое меньше показателя непростого 2020 года. Тогда трудоустроиться хотели 59,7 тыс. жителей региона, нашли работу чуть более 40 процентов соискателей.