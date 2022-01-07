188 миллионов рублей запланировали во Владимире на жильё очередникам

В наступившем году на улучшение жилищных условий льготным категориям населения во Владимире запланировали 188 миллионов рублей. Этого хватит на финансовую помощь для 110 семей. Её получат молодые и многодетные семьи, специалисты из числа бюджетников, а также ветераны.

Деньги молодым

Бюджет города-2022 утвердили на последней сессии горсовета. При этом в программу обеспечения жильём молодых семей добавили полмиллиона рублей. Это нужно, чтобы обеспечить городскую долю софинансированияю

Большая часть средств на выплаты молодым приходит из федерального и областного бюджетов. С городской добавкой в полмиллиона денег хватит на субсидии 40 молодым семьям.

Средства на покупку жилья получают супруги в возрасте до 35 лет, официально нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Размер субсидии рассчитывается из стоимости социального квадратного метра. Сегодня он оценён в 39,4 тысячи рублей. Семьи без детей получают 30% от стоимости жилья, с детьми – 35%.

В бюджете на текущий год на «молодых» предусмотрено 35,7 миллиона рублей. Средняя выплата составляет 892 тысячи рублей. В масштабах покупки это относительно небольшая сумма.

В прошлом году субсидии получили 39 семей. В очереди же во Владимире числятся 640 семей. Ждать субсидий приходится по 3-5 лет.

Поддержка многодетных и сирот

Многодетные семьи могут получать поддержку по двум программам: как молодые семьи (если подпадают под эту категорию) и на строительство дома. В 2022 году выплаты на покупку и строительство жилья получат 20 человек. Средняя сумма – 1,8 миллион рублей. Но чтобы ее получить, семьи уже должны построить «коробку» дома.

Во Владимире в очереди на жильё стоят 164 многодетные семьи.

По отдельной программе выделяются средства на жилье детям-сиротам. В наступившем году предусмотрено около 55 миллионов рублей на покупку квартир 20 человекам. Этой категории льготников дают готовые квартиры с социальной отделкой.

Также в бюджете текущего года запланированы средства на выплаты 10 государственным и муниципальным служащим. В очереди их втрое больше.

Три миллиона рублей выделены на предоставление жилья четырём инвалидам и 48,6 миллионов тринадцати семьям-нанимателям.

Социальное жилье во Владимире давно не строится. Планы на такие объекты в микрорайонах Оргтруд и Энергетик так и остались на бумаге.