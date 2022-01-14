164 жителя Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Кривая заболеваемости COVID-19 во Владимирской области резко поднялась вверх. За минувшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Днем ранее было 138 заразившихся.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 38 раз. На втором месте по числу заболевших Ковровский район — 23 случая. Далее следует Муромский район, там 20 инфицированных.

15 случаев зарегистрировали в Александровском районе, 11 – в Вязниковском, 10 – в Кольчугинском, 9 — в Суздальском.

По 7 положительных тестов получили в Петушках и Киржачском районе, 6 заболевших в Гусь-Хрустальном, по 5 – в Гороховецком и Меленковском районах. 3 инфицированных в Юрьев-Польском районе, 2 – в Радужном. Единичные случаи зарегистрированы в Камешковском, Селивановском и Судогодском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 83 678 человек.

Выздоровел за минувшие сутки 301 пациент. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2 992 жителя региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 14 января, в медорганизациях региона открыты 1402 койки. 61,1 % их занят. Свободны 545 коек.

Вакцинация иностранцев

Вакцинация от коронавируса продолжается во Владимирской области. Сделать прививку могут не только жители региона. В Областном кожно-венерологическом диспансере вакцинируют также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вакцинация проводится по адресу: ул. Большая Нижегородская, 63 а, кабинет№14. Телефон для связи: (4922) 32-50-19, 77-34-66 (доб. 2).

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС (если имеется). Услуга платная. Расчёты между юридическими лицами производятся в безналичном порядке по договору.

— Возможен выезд на предприятие мобильной медицинской бригады. Для этого руководителям организации необходимо заранее предоставить в медицинское учреждение список иностранных граждан, нуждающихся в вакцинации, — уточняет пресс-служба областной администрации.