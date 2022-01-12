145 человек заболели ковидом за сутки во Владимирской области

145 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Снова цифра чуть больше, чем была накануне, когда положительные тесты получил 141 человек.

Расклад по районам

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 40 раз. На втором месте по числу заболевших Муромский район — 24 случая. Далее следует Ковровский район — 23 инфицированных.

11 случаев зарегистрировали в Александровском районе, 10 — в Гусь-Хрустальном, по 6 — в Кольчугинском и Киржачском, 5 — в Юрьев-Польском.

По 4 человека заболели в Вязниковском, Суздальском, Гороховецком и Меленковском районах, 2 — в Судогодском. Единичные случаи заболеваемости зафиксированы в Камешковском и Селивановском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали у 83 376 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 307 пациентов. Официально подтвердили 7 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончался 2 981 житель региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 11 января, в медорганизациях региона открыты 1 514 коек. 54,3 % их заняты. Свободны 692 койки.

В лидерах по вакцинации

Прививочная кампания от коронавируса продолжается во Владимирской области. По данным мэрии Владимира, областной центр находится в лидерах. На 11 января в городе привиты 71,1% от плана. Это выше среднеобластного показателя, который составляет 67,2%.

Лидирует Владимир и по вакцинации жителей старшего возраста. В областном центре привито 64,5% этой категории граждан. Для сравнения, среднеобластной показатель — 58,5%.

Первым компонентом вакцины, по данным облздрава на 11 января, привито 163 566 жителей областного центра. Вторым компонентом — 156 854 владимирца. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения поступило 214 302 комплекта доз вакцины.