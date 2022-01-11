141 житель Владимирской области заболел коронавирусом за сутки

Кривая заболеваемости COVID-19 во Владимирской области чуть поднялась. За минувшие сутки зафиксировали 141 новый случай заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Днем ранее было 139 заразившихся, а 9 января положительные тесты получили 135 человек.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 45 раз. На втором месте по числу заболевших Ковровский район — 27 случаев. Далее следует Муромский район, там 23 инфицированных.

9 случаев зарегистрировали в Суздальском районе, по 8 — в Александровском и Гусь-Хрустальном, 6 — в Вязниковском, по 4 — в Кольчугинском и Камешковском. 3 человека заболели в Киржачском районе, по 2 — в Юрьев-Польском и Гороховецком.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 83 231 человека.

Выздоровели за минувшие сутки 372 пациента. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2 974 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 11 января, в медорганизациях региона открыты 1 514 коек. 54,3 % коечного фонда занято. Свободны 692 койки.

Масочные рейды

Мэрия Владимира напоминает, что в городском транспорте продолжаются проверки соблюдение масочного режима. Так, с 3 по 9 января рейды прошли в 72 единицах общественного транспорта.

— Экипажи во время работы использовали маски. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, проведены профилактические беседы, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

Всего было зафиксировано 16 нарушений, составлено 9 административных протоколов.

Напомним, что законодательство предусматривает значительные штрафные санкции за нарушение «масочного» режима: предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей — для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.