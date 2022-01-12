12 человек спасли на пожаре в Александрове

Тревожной выдалась минувшая ночь для жителей многоквартирного дома на улице Геологов в Александрове. Из-за возникшего в подвале пожара люди оказались в дымовом плену и самостоятельно не смогли покинуть помещение. На помощь подоспели спасатели.

Загорелся подвал

Сигнал о возгорании поступил в 02.28, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место. Оказалось, что пожар возник в подвале пятиэтажного дома.

— Сотрудники МЧС России сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. Из-за сильного задымления в подъезде жители не смогли самостоятельно покинуть дом. Пожарные с использованием спасустройств вывели из задымлённого подъезда 12 человек, в том числе двоих детей, — уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Ещё 28 человек эвакуировались самостоятельно.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Деревянные сараи практически не эксплуатировались, ценное имущество жильцов дома не пострадало. Причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров

К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек.

Жителям Владимирской области спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101».