12 человек погибли в ДТП во Владимирской области за 20 дней

Во Владимирской области за первые 20 дней нового года в ДТП погибли 12 человек. За это время произошли 84 смертельные аварии, сообщило УМВД России по Владимирской области.

Накануне к трагической статистике добавился еще один случай. Смертельное ДТП произошло в Гусь-Хрустальном районе на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись кроссовер «Suzuki» и большегруз. В результате аварии фуру занесло, и она опрокинулась на иномарку. Погибла пассажирка «Suzuki».

В борьбе с аварийностью

Чтобы уменьшить число аварий, более 50 сотрудников ГИБДД будут нести службу в местах повышенной аварийности.

— Для привлечения внимания участников дорожного движения на патрульных автомобилях будут применяться специальные световые сигналы, а также оповещение граждан с помощью сигнально-говорящих установок, — уточнила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

На высокую аварийность повлияла, в том числе, изменчивая погода.

Бороться с автонарушителями будут и при помощи камер. В Александровском, Вязниковском, Суздальском и Гороховецком районах выставят дополнительные передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.

На особый контроль сотрудники Госавтоинспекции также возьмут пешеходов, передвигающихся в темное время суток вне населенных пунктов без светоотражающих элементов на одежде, водителей большегрузов, не соблюдающих режим труда и отдыха и водители автобусов, нарушающих правила перевозки людей.

Участникам дорожного движения будут вручаться памятки, которые также разместят на АЗС, автостоянках и объектах придорожного сервиса.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминает, что в сложных погодных условиях водителям рекомендуется правильно выбирать и не превышать скорость движения, резко не тормозить и соблюдать дистанцию.