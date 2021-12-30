Жительница Коврова 8 часов не могла выбраться из погреба

Жительница Коврова провалилась в погреб и находилась там более восьми часов. На помощь пришли спасатели. О происшествии рассказала группа «Заметки спасателя».

Сообщение о том, что женщина провалилась в погреб, поисково-спасательный отряд Коврова получил накануне в 16.18. Через две минуты поступила информация, что женщине стало плохо. Дежурный вызвал скорую помощь. Спасатели с медиками приехали одновременно.

— Спускаемся вниз к женщине, осмотр, опрос. Переломов нет. С носилками не развернуться. Усаживаем в косынку (специальный носилки), фиксируем и при помощи веревки поднимаем, — описала детали спасательной операции группа «Заметки спасателя».

Пострадавшая сильно замерзла.

Женщину передали в руки медикам. После холодного погреба ей нужно было согреться. Как оказалось, женщина просидела в подвале с 8 утра. Ее обнаружил сын, когда пришел домой.

Сотрудникам ковровского поисково-спасательного отряда не раз приходилось вызволять из беды не только людей, но и животных. Ранее «Призыв» рассказывал, как спасатели пришли на помощь козленку, провалившемуся в 20-метровый колодец. Он зашел на территорию заброшенного дома, встал на прогнившие доски, но конструкция не выдержала, и он упал вниз.