Выздоровели от коронавируса в 2,5 раза больше, чем заболели

Во Владимирской области число выздоровевших от коронавируса снова превысило количество людей, получивших положительные тесты. Всего за один день больничный закрыли сразу 621 человек – это в 2,5 раза больше, чем заболевших, сообщил ресурс стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии вирус победили 65 513 жителей области.

На пике четвертой волны пандемии ситуация была прямо противоположная. В сутки заболевали свыше трёхсот человек, а выписывались – немногим более сотни.

Статистика по районам

По данным регионального управления Роспотребнадзора, сегодня выявлены 270 новых случаев заражения. Больше всех инфицированных во Владимире. За сутки областной центр добавил в статистику распространения вируса 67 пациентов с ковидом. 36 заболевших в Коврове, 31 — в Александрове.

23 инфицированных в Муроме, 20 — в Гусь-Хрустальном. По 16 человек заболели в Юрьеве-Польском и Кольчугино. 15 инфицированных в Петушках. 9 — в Суздале. По 7 положительных тестов пришли жителям Вязников и Камешково, по 6 — Меленок и Киржача. 5 заболевших в Собинке, 3 — в Красной Горбатке. 2 случая заражения в Гороховце, 1 — в Радужном.

За все время пандемии вирус подтвердили у 79 553 человек.

С того момента, как новая зараза появилась на владимирской земле, 2904 жителя области не смогли пережить осложнения, вызванные ковидом. Сегодня стало известно о 4 летальных исходах. Почти две недели подряд цифры смертности не превышают 10 случаев в сутки.