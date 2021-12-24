Ковид реанимация

Выздоровели от коронавируса в 2,5 раза больше, чем заболели

За сутки больничный закрыли 621 человек

Во Владимирской области число выздоровевших от коронавируса снова превысило количество людей, получивших положительные тесты. Всего за один день больничный закрыли сразу 621 человек – это в 2,5 раза больше, чем заболевших, сообщил ресурс стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии вирус победили 65 513 жителей области.

На пике четвертой волны пандемии ситуация была прямо противоположная. В сутки заболевали свыше трёхсот человек, а выписывались – немногим более сотни.

Статистика по районам

По данным регионального управления Роспотребнадзора, сегодня выявлены 270 новых случаев заражения. Больше всех инфицированных во Владимире. За сутки областной центр добавил в статистику распространения вируса 67 пациентов с ковидом. 36 заболевших в Коврове, 31 — в Александрове.

23 инфицированных в Муроме, 20 — в Гусь-Хрустальном. По 16 человек заболели в Юрьеве-Польском и Кольчугино. 15 инфицированных в Петушках. 9 — в Суздале. По 7 положительных тестов пришли жителям Вязников и Камешково, по 6 — Меленок и Киржача. 5 заболевших в Собинке, 3 — в Красной Горбатке. 2 случая заражения в Гороховце, 1 — в Радужном.

За все время пандемии вирус подтвердили у 79 553 человек.

С того момента, как новая зараза появилась на владимирской земле, 2904 жителя области не смогли пережить осложнения, вызванные ковидом. Сегодня стало известно о 4 летальных исходах. Почти две недели подряд цифры смертности не превышают 10 случаев в сутки.

Фото РИА Новости

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель

Читайте по теме

Теги: ,