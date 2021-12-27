ВТБ Лизинг передал технику марок Schmitz и DAF на 130 млн руб. грузоперевозчику во Владимире

ВТБ Лизинг профинансировал 6 тягачей DAF и 10 рефрижераторных прицепов Schmitz грузоперевозчику во Владимире. Машины общей стоимостью 130 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга сроком на два года. Поставщиками техники выступили «ТК АзимутТранс» и «СИАС-Тракс», официальные дилеры техники Schmitz и DAF в России.

Грузоперевозчик будет использовать тягачи и рефрижераторные прицепы для перевозки продуктов питания по заказам крупных производителей по всей территории России. Расширение автопарка позволит компании увеличить объемы перевозок в 1,5 раза.

Седельный тягач DAF XF совместно с полуприцепом рефрижератором Schmitz Cargobull SKO 24/L предназначены для перевозки продуктов питания на дальние расстояния. Необходимая температура внутри рефрижератора сохраняет свежесть скоропортящихся продуктов, а большая вместимость прицепа (оптимальная нагрузка – до 30 т) позволяет грузоперевозчикам уменьшить количество дальних рейсов.

«Мы рады финансировать машины для грузоперевозчиков, которые доставляют продукты питания, необходимые для населения страны, с производства в магазины. На сегодняшний день лизинг является самым доступным инструментом обновления автопарка для компаний и индивидуальных предпринимателей. Финансовая аренда позволяет приобретать дорогостоящую технику и выводить её сразу в рейс без крупных вложений, что значительно увеличивает результаты бизнес-деятельности транспортных компаний», — отметил Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг во Владимире. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 7, бизнес-центр «Типография», 1 этаж, офис А111. Тел.: (4922) 37-94-00, 37-94-01.

АО ВТБ ЛИЗИНГ