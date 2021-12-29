Во Владимирской области устранили перебои с электричеством

Перебои с электричеством, на которые в последнее время часто жаловались жители Владимирской области, устранены. Восстановительные работы завершили накануне, заверила пресс-служба областной администрации.

Тем не менее все аварийные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности. Чтобы избежать повторных аварийных отключений из-за упавших под тяжестью снега деревьев, активно вырубают просеки в районе линий электропередач. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

Более 19 тысяч жалоб

Аварийные отключения электроэнергии в населённых пунктах Владимирской области происходили в течение декабря. Энергетики объяснили, что причиной этому стали сильнейшие снегопады. Пик отключений пришёлся на 20 декабря.

В минувшие выходные, по данным руководства муниципалитетов, многие территории региона также остались без электричества. В Гусь-Хрустальном районе перебои со светом были в 71 населённом пункте. Отключения происходили также в Петушинском, Селивановском, Ковровском, Муромском и Вязниковском районах. Где-то света не было несколько часов, а где-то блэкаут случался неоднократно.

Снегопады привели к массовым порывам на электросетях.

В своем еженедельном обращении к жителям области в соцсетях врио губернатора Александр Авдеев сообщил, что получил от владимирцев более 19 тысяч обращений по поводу аварийных отключений электроэнергии.

Чтобы не повторилось

Зима в самом разгаре, а значит, ситуация с отключениями электроэнергии может повториться. Чтобы этого не произошло, власти намерены договориться с сетевиками о проведении профилактических работ на ЛЭП. Это работа в просеках, ликвидация аварийных деревьев. Также глава региона сделал акцент на неудовлетворительной работе колл-центров электросетей.

— Вот эта ситуация показала нам, насколько не очень хорошо работает колл-центр у электросетей, и нам предстоит сейчас, в будущем, с ними наладить такие взаимоотношения, чтобы у электриков «горячая линия» была по-настоящему рабочей, а не так, чтобы там одни гудки и невозможно дозвониться, — подчеркнул Александр Авдеев.

Чтобы решить вопрос бесперебойного энергоснабжения населённых пунктов, энергоснабжающим организациям также дано поручение в срок до 13 января следующего года составить «дорожные карты» по улучшению качества энергоснабжения в районах с наибольшим количеством отключений: Селивановском, Судогодском, Гусь-Хрустальном и Ковровском.