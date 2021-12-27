Владимирцам предлагают выбрать лучшее новогоднее оформление любимого города

Областной центр к зимним каникулам преобразился. Огни, деревья в гирляндах, яркие инсталляции. Владимирцам предложили выбрать, кто же в городе лучше всего подготовился к праздникам и создал соответствующее настроение своим землякам. В официальном сообществе администрации города во «ВКонтакте» стартовало голосование по лучшему новогоднему оформлению. По его итогам определятся победители конкурса «Владимир — это мы. Новый год 2022».

Кто самый изобретательный

Проголосовать за понравившегося кандидата можно в специальной форме.

Номинации конкурса:

лучшее комплексное оформление здания (сооружения, элемента фасада) и прилегающей территории;

лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы;

лучшее использование праздничной символики при оформлении.

В конкурсе принимают участие как муниципальные учреждения, так и частный бизнес. К примеру, «Владимирпассажиртранс» представил празднично оформленный троллейбус. Бизнес-центр «Атмосфера» показал живые ели в снегу. А «Дау Изолан» — новогоднюю икебану.

Малыши зажигают

В голосовании представлены несколько владимирских дошкольных учреждений. Воспитанники 115-го садика подготовили поделки на тему Нового года. В одиннадцатом саду украсили группу новогодним ловцом снов, мишурой и снежинками. А у входа в детский сад № 114 появился снежный Дед Мороз в окружении коробок с подарками. Частный же садик «Город Детства» устроил ретро-инсталляцию с «Запорожцем», ковром и черно-белыми фотографиями.

Владимирские школы тоже решили показать свое новогоднее оформление.

В школе № 47 появился уголок с часами «пять минут до полуночи» и героем мультфильма «Холодное сердце» снеговиком Олафом. Рождественскую выставку организовала СОШ № 49 имени М.М. Сперанского. А 31-я школа отметила символ года — там появился уголок, посвященный тигру.

Успейте проголосовать!

Голосование продлится до 30 декабря. На данный момент с сильным отрывом лидирует ретро-инсталляция детского сада «Город Детства».

В официальной группе мэрии пообещали, что накруток не будет.

Ранее «Призыв» писал, что администрация Владимира запустила новогодний адвент-марафон с подарками. В течение 10 дней ровно в полдень в ее группе публикуется задание.

Последнее к этому часу, седьмое задание озвучила владимирский ресторатор Анна Жукова. Она попросила участников конкурса рассказать о своем фирменном новогоднем блюде.