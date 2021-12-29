Владимирскому аграрному колледжу подарили трактор на юбилей

Это вот здесь готовят тех, кого по осени принято называть «соль земли», «кормильцы», «хлебопашцы» и лучшие люди, без которых другие просто-напросто не проживут. Владимирский аграрный колледж. 90 лет он обучает кадры для сельского хозяйства нашей области. На юбилей ему подарили трактор и тренажёр.

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Это многократно повторяют на самых верхах, но пока значимость этого направления на уровне образовательных учреждений только-только начинает получать практическое подтверждение. Впервые за последние годы Владимирский аграрный колледж, готовящий кадры для АПК, получил существенную поддержку. Ему подарили колёсный транспорт.

28 декабря в селе Новоалександрово Суздальского района торжественно отметили 90-летие Владимирского аграрного колледжа. Поздравить коллектив, ветеранов и студентов учебного заведения приехали врио первого заместителя губернатора Александр Ремига, директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов и директор департамента ветеринарии Дмитрий Лозовой.

Трактор для студентов

Трактор стоит около трёх миллионов рублей. Куплен на средства областного бюджета. Конечно, это не та техника, которую используют современные хозяйства для обработки земли. Тем не менее для процесса обучения это самое то.

Машина необходима для реализации образовательных программ «Зоотехния» и «Агрономия». На нём будет изучаться общее устройство и правила эксплуатации тракторов.

— От имени Александра Александровича Авдеева поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Это мощная дата, за ней − огромная история, опыт, знания, преемственность поколений. Низкий поклон тем людям, кто стоял у истоков колледжа. Позиция главы региона в том, что учебное заведение необходимо развивать и модернизировать, и этот трактор − знак того, что мы будет продолжать работу в этом направлении, − сказал Александр Ремига.

Первым сесть за руль новой машины доверили студенту 3-го курса Дмитрию Бабушкину. Дмитрий учится на специалиста по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, к тому же он уже отличный механизатор — в областном чемпионате по пахоте занял 2-е место.

— Наше аграрное учебное заведение − единственное в области, и этот трактор нужен нам как воздух. В колледже есть питомник площадью почти 10 гектаров, обрабатывать вручную такой объём невозможно. Новая техника будет использоваться при подготовке агрономов и специалистов ландшафтного дизайна, − отметил директор Владимирского аграрного колледжа Александр Нестеров.

Подарок от заказчиков

Работодатели — руководители сельскохозяйственных предприятий области на юбилей Владимирского аграрного колледжа тоже сделали щедрый подарок. Скинувшись, они закупили тренажер «Ректальный осмотр и искусственное осеменение».

Тренажер представляет собой полномасштабную визуально достоверную модель части туловища коровы. Есть задние конечности, хвост, сама конструкция установлена на Г-образную устойчивую платформу, оснащенную транспортировочными колесами.

Тренажёр предназначен для выполнения практических работ.

Использование тренажера в учебном процессе позволит вывести уровень подготовки специалистов для сельского хозяйства региона на качественно новый уровень.

Юбилейный год

Владимирский аграрный колледж — единственное аграрное учебное учреждение в системе среднего профессионального образования нашей области. За 90 лет своей истории здесь было подготовлено более 15 тысяч специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

Сейчас колледж обучает почти 500 студентов на очном отделении и 160 заочников.

Ребята осваивают специальности: агрономия, зоотехния, ветеринарное дело, юриспруденция, земельно-имущественные отношения, ремонт и обслуживание автомобильной техники, ландшафтный дизайн.

За годы существования в учебном заведении подготовлено более 15 тысяч специалистов сельского хозяйства. Среди его выпускников − Герой Социалистического Труда В.М. Ковалёв, Герой России И.И. Голубев, руководители федерального и областного уровня, 75 − возглавляют трудовые коллективы АПК, свыше 500 работают в муниципальных органах власти.

Владимирский аграрный колледж стал целостным учебно-производственным комплексом, одним из ведущих сельскохозяйственных учебных заведений центра России. В 2009 году он вошёл в «Сто лучших ссузов России». В 2023-2024 учебном году в нём планируется открытие новых специальностей: «Переработка сельскохозяйственной продукции», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Операционная деятельность в логистике».