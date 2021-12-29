Владимирские полицейские спасли пенсионерку из горящего дома

Инспекторы ДПС спасли на пожаре в Меленковском районе 74-летнюю женщину. Пенсионерка оказалась в огненном плену, выбраться из горящего дома она не смогла. К счастью, помощь подоспела вовремя.

Пожар в частном доме в деревне Кесово произошел 20 декабря около двух часов ночи. В это время сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району старший лейтенант полиции Александр Сидоров и младший лейтенант полиции Сергей Мазуров находились на службе.

Спасательная операция

Полицейские заметили, что из дома на центральной улице валит дым. Когда они подъехали ближе, к ним подбежала местная жительница и рассказала, что в доме, где случилось возгорание, проживает пенсионерка. Дверь в дом, как пояснила женщина, была закрыта.

Сообщив о пожаре в дежурную часть и экстренные службы, полицейские поспешили вызволять женщину. Дверь в дом сотрудникам ДПС помогли взломать местные жители. К этому времени огонь уже перекинулся на внешнюю обшивку дома. Зайдя в сильно задымлённое помещение, стражи правопорядка увидели на полу пожилую женщину.

— Сотрудники полиции вынесли пострадавшую на улицу и посадили в патрульный автомобиль, чтобы женщина не замёрзла. Прибывшие сотрудники МЧС на месте оказали пенсионерке кислородную терапию и ликвидировали возгорание, — сообщает портал МВД Медиа.

Пострадавшую на пожаре пенсионерку госпитализировали в больницу.

Короткое замыкание

По информации пресс-службы регионального МЧС, площадь возгорания в доме составила 40 квадратных метров. Сгорели кровля и внутренняя отделка. Установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания, произошедшего из-за неисправности холодильника.

Напомним, что сотрудники МЧС и правоохранители приходят на помощь тем, кто попал в беду, вне зависимости от того, находятся они на службе или нет. Ранее «Призыв» сообщал, что спасателя поблагодарили за помощь пострадавшим в ДТП девочкам. Авария с участием детей произошла в Суздале.