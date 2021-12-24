«Ветвь облепихи» объединила тех, кто помогает людям и животным

Во Владимире появилась «Ветвь облепихи» — новая благотворительная организация. Она помогает бездомным людям, детям с ОВЗ и приютам для животных. Создала её героиня программы «Наши люди» Марина Левицкая.

Почему такое название — «Ветвь облепихи»? Потому что, подобно множеству ягод на этом растении, новая организация тоже решает большое количество задач. Ну и, кроме того, облепиха, она полезная, это все знают. И волонтёры тоже делают полезные дела.

Первое дело

«Ветвь облепихи» существует всего неделю, а первое доброе дело уже сделала. Волонтеры при помощи добровольцев собрали продуктовые наборы для бездомных и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Вы тоже можете помочь: нужны добровольцы, готовые участвовать в раздаче еды, и сами продукты питания.

Телефон для связи с добровольцами — 8 (996) 198-44-41.

«Призыв» раньше писал о том, как происходит кормление бездомных в районе владимирского вокзала. Там всем теперь «рулит» организация «Феникс». В планах Марины Левицкой и «Ветви облепихи» — искать голодных и в других районах города, на теплотрассах и в тамбурах продуктовых магазинов.

Брошенные и маленькие

Вторым направлением работы «Ветви облепихи» станет помощь бездомным животным. Совместно с приютом «Валента» волонтеры планируют запустить благотворительную ярмарку.

Третье, чем займется организация, — это дети. В планах Марины уже в январе провести первый мастер-класс в одном из коррекционных детских домов Владимирской области. Сейчас идут переговоры с управлением образования.

— Для мастер-класса выбрали делать елку из пенопласта и пряжи. Сейчас буду искать крупные формы, чтобы елки получились большие и чтобы дети могли вместе делать одну елку. Мы в группе дали объявление о том, что нам требуются конусы высотой в полметра, – отметила Марина.