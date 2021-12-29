В зимние каникулы школьникам предлагают лагеря и экскурсии

Во время зимних каникул во Владимирской области откроются детские дневные и загородные лагеря. Собственно каникулы уже начались: по совету департамента образования многие школы досрочно свернули занятия. Но ребят из вида не теряют, предложив им организованный отдых. Он должен пойти на пользу, считают в департаменте образования. Поэтому открывают лагеря и организуют экскурсии.

Отдыхать подано!

На досрочные школьные каникулы ушли не все ученики, некоторые будут учиться до 30 декабря включительно. Но всем без исключения уже организовали досуг. По желанию можно в новогодние праздники побывать на экскурсиях с классом и походить в лагеря с дневным пребыванием.

— Во Владимирской области откроются 79 лагерей с дневным пребыванием, в них смогут отдохнуть 1500 детей. Открываются и загородные лагеря. Там смогут побывать 500 детей. С 29 декабря заработает лагерь «Тонус», где пройдет смена «зимний Искатель» для 90 одаренных старшеклассников, — сообщила и.о. директора департамента образования Светлана Болтунова. – А на базе лагеря «Искатель» заработает областная профильная смена «Данко» для 150 ребят из общественных организаций.

Масштабы зимнего отдыха несопоставимы с тем, что предлагают в летние каникулы. Но выбор есть.

Летом обычно открываются 353 лагеря с дневным пребыванием и 25 загородных лагерей. В летней оздоровительной кампании принимают участие школы, зимой же используют площади учреждений дополнительного образования, таких как «Патриарший сад» или Дворец детско-юношеского творчества во Владимире.

Поездка в санаторий

В новогодние праздники 500 детей из Владимирской области отдохнут в санаториях Ивановской области. Путевки они получили совершенно бесплатно.

«Призыв» подробно описывал механизм оформления путевок. Дети поедут в санатории «Березовая роща», «Плес», «Зеленый городок», «Строитель».

Летом на них очень большой спрос. Приходится ждать иногда и по два года. А вот в осеннюю или зимнюю смену попасть туда вполне реально. Было бы желание у родителей. К сведению, с 10 января начнется набор на следующий год.

Телефон для справок и предварительной записи по санаторному отдыху — 77-97-06 (доб. 2).

— Главное, обеспечить безопасные перевозки до санатория и во время экскурсий с соблюдением всех требований. Но и санитарные требования необходимо учитывать. Чтобы никто у нас не заболел. Чтобы отдых получился хорошим, — говорит Светлана Болтунова.

На экскурсии смогут поехать около 3000 детей. В областном бюджете предусмотрено частичное финансирование таких поездок. Родители платят только 20% от стоимости.

В новогодних программах посещение музеев и выставочных комплексов Владимирской, Московской областей, Рязани, Ярославля. Часть экскурсий можно будет оплатить «Пушкинской картой», поясняют в департаменте образования области.