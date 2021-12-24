В Юрьеве-Польском в середине зимы выросло «вишнёвое дерево»

В Юрьеве-Польском установили новый арт-объект. «Вишнёвое дерево» появилось рядом с древним валом. Его можно увидеть в сквере около памятника князю Юрию Долгорукому. Инсталляция отсылает к гербу города, где сверху изображён лев, а снизу — корзины с вишней.

Визитная карточка

«Вишнёвое дерево» установили в сквере на улице Владимирской в рамках мероприятий по благоустройству. Появятся и другие объекты, на фоне которых незазорно сделать селфи — это будут визитные карточки города, его символы.

— Надеемся, что дерево полюбится жителям и гостям города и со временем приобретет статус знакового места, которое, например, будет включено в обязательный фотовояж молодожёнов, — сказано в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

А чтобы дерево сохранило свой привлекательный вид, муниципалитет попросил всех посетителей сквера бережно относиться к новой городской вишне-красавице.

Справка. Вишня — символ жизни, достатка, красоты и плодородия, которым с незапамятных времен славилась Юрьевская земля. Полные кузовки означают изобилие, достижение поставленных целей и вознаграждение за упорный труд.

Гусю — гуся

Это не первый символ города, который появился во Владимирской области в последнее время. В начале декабря в центре Гусь-Хрустального установили новый арт-объект — фигуру гуся со светодиодной подсветкой.

Гусь сделан в преддверии новогодних праздников по просьбам местных жителей.

Прежде на месте, которое заняла символическая птица, находилась светодиодная ромашка. Такой выбор горожанам был непонятен. Местные предлагали установить там что-нибудь непосредственно имеющее отношение к Гусь-Хрустальному. Например, фигуру гуся.

Сказано – сделано. На почетном посту в самом центре города появился его главный символ. Средства на реализацию нашли благодаря победе в грантовом конкурсе департамента предпринимательства Владимирской области.