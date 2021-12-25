Циклон «Квинтинус» ударит снегопадами и обрушит давление

Выходные во Владимирской области окажутся непростыми в плане погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах и резком понижении атмосферного давления. Всему виной североатлантический циклон.

— Североатлантический циклон «Квинтинус» принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России, — сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Снежный покров еще подрастет. Ожидается до 10% месячной нормы осадков.

Помимо снегопадов прогнозируется довольно ветреная погода, из-за чего вероятны метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах. При этом циклон принесет потепление. До оттепелей не дойдет, но морозы существенно ослабеют. Днем температура воздуха составит -6…-9 градусов, в ночные часы опустится до -14 градусов.

Правда, из-за ветра и высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле.

Барическая пила

Атмосферное давление в эти выходные будет очень низким. В субботу показания барометров рухнут на самое «барическое дно» – с 750 до 727 миллиметров ртутного столба, в воскресенье давление подрастет до 734 мм.

«Барическая пила» негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Очередная волна похолодания придет во Владимирскую область уже на следующей неделе. По данным погодных сервисов, в понедельник днем ожидается -13 градусов, а в ночь на среду ударит 22-градусный мороз.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по прогнозам синоптиков, в предновогодние дни и праздники будут легкие морозы и высокие сугробы.