Центр спортивной борьбы открыли в Петушках

Долгожданный спортивный объект открыли в Петушках. Это Центр спортивной борьбы. Работать он будет не только для профессиональных спортсменов, но и для других жителей района, сообщила пресс-служба областной администрации.

Для тренировок и соревнований

В новом спортивном учреждении созданы все условия для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований по спортивной борьбе, тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу. В инфраструктуре комплекса есть не только спортзал на три борцовских ковра с трибунами на 200 мест и тренажёрный зал, но и гостиничный комплекс, что позволит проводить тренировочные сборы для спортсменов других территорий.

В совокупности с уже существующей инфраструктурой спортшколы «Динамо» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» на базе Центра спортивной борьбы можно проводить тренировочные сборы национальных сборных по всем видам единоборств: греко-римская, вольная, женская борьба, самбо, дзюдо, грэпплинг, борьба на поясах, восточное боевое единоборство, тхэквондо и не только.

Строительство Центра спортивной борьбы обошлось в 92 миллиона рублей.

— Появление Центра спортивной борьбы стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», — сообщил директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач.

Уже в январе 2022 года новое учреждение примет первые крупные соревнования – чемпионат области по греко-римской борьбе.

Пришлось подождать

Сдать Центр спортивной борьбы в Петушках планировали еще в феврале 2021 года. Однако стройка затянулась. Местные власти винили во всем подрядчика. Тот, в свою очередь, ссылался на объективные причины – пандемию коронавирусной инфекции.

Строительство центра останавливали в апреле-мае 2020 года, когда в Петушинском районе вводили карантинные мероприятия. В октябре и ноябре того же года действующие ограничения не позволили привлечь дополнительную рабочую силу. Не получилось перевести работу на 2-3 смены.

Справка. В 2021 году спортсмены Петушинского района показали высокие результаты. Они завоевали 15 медалей на чемпионатах, первенствах и кубках России, восемь атлетов стали призёрами чемпионатов и первенств Европы, семеро – победителями и призерами чемпионатов и первенств мира.